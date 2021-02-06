TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında heyecan Ankara Keçiörengücü - Adanaspor maçıyla devam ediyor. Ankara Keçiörengücü, 31 puanla 7. sırada yer alıyor. Adanaspor ise 24 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Ankara Keçiörengücü - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında oynanacak olan Ankara Keçiörengücü - Adanaspor mücadelesi 7 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Yiğit Arslan tarafından yönetilecek. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını ise Cemal Alpay ve Mehmet Şengül üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ile TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçı, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Ankara Keçiörengücü - Adanaspor maçı da TRT Spor'dan 7 Şubat Pazar günü saat 13.30'da izlenebilecek.