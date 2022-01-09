Ankara Kedisi ne demek, TDK'ya göre Ankara Kedisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ankara kedisi ne demek? Ankara kedisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ankara kedisi kelimesi. Peki Ankara kedisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ankara kedisi nedir, Ankara kedisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANKARA KEDİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ankara kedisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Ankara kedisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ankara yöresinde yetişen uzun tüylü kedi ırkı

