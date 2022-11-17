Ankara Mamak'ta kayalıklardan düşen genç öldü

Ankara’nın Mamak ilçesinde Mutlu Mahallesi’nde taş ocaklarının bulunduğu bölgedeki kayalıklardan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen genç hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Ankara Mamak'ta kayalıklardan düşen genç öldü

Ankara’nın Mamak ilçesinde taş ocaklarının bulunduğu bölgedeki kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde Beytullah Alkan adlı genç, Mutlu Mahallesi’nde taş ocaklarının bulunduğu bölgedeki kayalıklardan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Alkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alkan'ın cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fatih'te doğal gaz patlaması! Binada çıkan yangında 10 kişi...
Fatih'te doğal gaz patlaması! Binada çıkan yangında 10 kişi...
Gaziantep'te kadın cinayeti! Boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurdu, ölümüne neden olup olay yerinden kaçtı
Gaziantep'te kadın cinayeti! Boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurdu, ölümüne neden olup olay yerinden kaçtı
Sahte alkol can almaya devam ediyor! Bodrum'da yaşayan 58 yaşındaki adam, fenalaşarak gittiği hastanede hayatını kaybetti
Sahte alkol can almaya devam ediyor! Bodrum'da yaşayan 58 yaşındaki adam, fenalaşarak gittiği hastanede hayatını kaybetti
Çanakkaleliler dikkat! Yarın bazı vapur seferleri iptal edilecek!
Çanakkaleliler dikkat! Yarın bazı vapur seferleri iptal edilecek!
Son Haberler
Driving a Black Car in a Dream. What does it mean to get into a black car in your dream?
Driving a Black Car in a Dream. What does it mean to get into a black car in your dream?
BM: Sudan'da "7 milyon kişi gıda güvensizliği nedeniyle açlık tehdidi altında"
BM: Sudan'da "7 milyon kişi gıda güvensizliği nedeniyle açlık tehdidi altında"
A Milli Takım Futbol kafilesi Diyarbakır'dan Gaziantep’te geldi
A Milli Takım Futbol kafilesi Diyarbakır'dan Gaziantep’te geldi
Siverek’te 2 Grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Siverek’te 2 Grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Ordu'da sokak köpeği dehşeti! 53 yaşındaki talihsiz adam, köpeklerden kaçarken hazin bir son yaşadı!
Ordu'da sokak köpeği dehşeti! 53 yaşındaki talihsiz adam, köpeklerden kaçarken hazin bir son yaşadı!
Mustafakemalpaşa'da sokak köpeği kabusu! 5 koyun daha telef etti!
Mustafakemalpaşa'da sokak köpeği kabusu! 5 koyun daha telef etti!
Manisa Kırkağaç'ta feci kaza! Ölüler ve yaralılar var
Manisa Kırkağaç'ta feci kaza! Ölüler ve yaralılar var
Çok Okunanlar
Siverek’te 2 Grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Siverek’te 2 Grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Brezilya'nın yeni devlet başkanı Lula'dan iklim değişikliği mesajı
Brezilya'nın yeni devlet başkanı Lula'dan iklim değişikliği mesajı
Ankara Mamak'ta kayalıklardan düşen genç öldü
Ankara Mamak'ta kayalıklardan düşen genç öldü
Seeing a Vegetable Garden in a Dream. What does it mean to see a vegetable garden in a dream? What is the meaning?
Seeing a Vegetable Garden in a Dream. What does it mean to see a vegetable garden in a dream? What is the meaning?
TikTok hayranlığı yine can aldı! Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulunmuş: "Bizimle ilgilenmiyordu"
TikTok hayranlığı yine can aldı! Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulunmuş: "Bizimle ilgilenmiyordu"
Bursa'da mahalleliyi ayağa kaldıran yangın! Yaktığı sigara hem canından hem de evinden ediyordu!
Bursa'da mahalleliyi ayağa kaldıran yangın! Yaktığı sigara hem canından hem de evinden ediyordu!
Kaçak elektriği önlemek için saatlerin direklere asılmasına tepki gösterdiler
Kaçak elektriği önlemek için saatlerin direklere asılmasına tepki gösterdiler
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti