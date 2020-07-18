Ankara merkezli dev operasyon! 52 kişi gözaltında!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan bahis çetesine yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı. Soruşturmanın detaylandırılmasının sonucu, savcılık tarafından 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, organizatör olduğu tespit edilen 9 kişi ile toplam 52 kişi gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde bulunamayan 10 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda suça konu dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Ayrıca örgüt hesaplarında yapılan incelemede yıllık yaklaşık 96 milyon TL haksız kazanç elde edildiği saptandı.

KAZANDIKLARI PARALARI BİTCOİN'E DÖNÜŞTÜRÜYORLARDI

Soruşturma kapsamında, örgütün para transferlerinde kullandığı elektronik para hesaplarının tamamının, üçüncü kişilerin isim ve vatandaşlık numaraları kullanılarak açıldığı tespit edildi. Adına hesap açılan pek çok kişinin de bu durumdan haberi olmadığı tespit edildi. Hesapların İzmir ve Mersin'de faaliyet gösteren paravan bir şirket tarafından yönetildiği, yasa dışı bahisten kazanılan paralarının 'Bitcoin' hesabına dönüştürülerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

96 MİLYON TL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucu ele geçirilen dijital materyal ve dokümanları inceleyen polis ekipleri, örgütün yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettiği ve paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkardığı paranın yıllık yaklaşık 96 milyon TL olduğunu belirledi. Örgütün üst düzey yapılanmasında yer alan kişilerin, değeri 5 milyon TL tutarındaki Türkiye'deki mal varlıklarına el konulması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Gözaltına alınan 52 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adreslerde bulunan 10 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.