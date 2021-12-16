Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın babasının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakan Koca'nın paylaşımının ardından Ankara Milletvekili Sadir Durmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sadir Durmaz'ın babası Hacı İbrahim Durmaz neden öldü? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

SADİR DURMAZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sadir Durmaz 15 Temmuz 1963 yılında Çiçekdağı'nda dünyaya geldi.

Aslen Yerköy, Yozgatlı olan Sadir Durmaz bu ilçeye 4 km uzaktaki Çiçekdağı ilçesinde doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük, Milletlerarası Kooperatif ve Çalışma Ekonomisi (CIRIEC) Araştırma Merkezi Türkiye Daimi Komite Üyeliği, Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (Gübretaş) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Güvensigorta Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tarım Kredi Spor Kulübü Başkanlığı, Dünya Bankası İşbirliği ile Tarım Kredi Kooperatifleri Yeniden Yapılandırma Projesi Koordinatörlüğü yapmıştır.MHP Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2009 yerel seçimlerinde MHP'den Yerköy belediye başkan adayı oldu. TBMM XXIV. ve XXV. Dönem Yozgat milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

SADİR DURMAZ'IN BABASU HACI İBRAHİM DURMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın babası Hacı İbrahim Durmaz'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Milletvekili Sadir Durmaz Beyin kıymetli babası HACI İBRAHİM DURMAZ’IN hayatını kaybettiği haberini aldım. Ailesinin ve tüm dost çevresinin üzüntülerini paylaşıyor; merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Dua edenleri çok, mekânı cennet olsun."