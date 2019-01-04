Ankara Pursaklar'daki bir binada patlama!

Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki patlama akşam saatlerinde meydana geldi. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilirken, yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; olay da 3 sivil 2 polis yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi yok.

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