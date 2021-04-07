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Ankara Ramazan pidesi fiyatları 2021 |Ankara Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL?

Ankara'da Ramazan pidesinin 2021 yılındaki satış fiyatı merak ediliyor. Bu kapsamda Ankara Ramazan pidesi fiyatları 2021 başlığı ve Ankara Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Ankara Ramazan pidesi fiyatları 2021 |Ankara Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL?

Ramazan ayındaki iftar sofralarının vazgeçilmez tadı Ramazan pidesinin satış fiyatı merak ediliyor. Pandeminin de etkisiyle fiyatlarda artış beklenirken Türkiye Fırıncılar Odası Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Ankara'da satılacak olan Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.

ANKARA RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2021 |ANKARA RAMAZAN PİDESİ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da Ramazan ayında satılacak olan 275 gram pidenin fiyatı 3 TL olarak açıklandı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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