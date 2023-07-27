Ankara son yerel seçim anketi! AK Parti bakın kaçıncı sırada! Ankara'da son durum

2024'ün Mart ayında yapılacak yerel seçimler için siyasi partiler hazırlıklarını hızlandırırken ASAL Araştırma, Temmuz ayında gerçekleştirdiği son anket sonuçlarını yayınladı. Buna göre hangi parti ne kadar oy alıyor? tüm detayları ile haberimizde. İşte ASAL Araştırma şirketinin Ankara seçim anket sonuçları...

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Ankara son yerel seçim anketi! AK Parti bakın kaçıncı sırada! Ankara'da son durum

Ankara son yerel seçim anketi: Asal Araştırma şirketi "Bu Pazar Seçim Olsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Hangi Siyasi Partiye Oyunuzu Verirsiniz? sorusunu seçmenlere yöneltti. İşte dikkat çeken sonuçlar.

ASAL araştırma şirketi 14 - 18 Temmuz tarihleri arasında Ankara genelinde bilgisayar destekli telefon yoluyla bir anket gerçekleştirdi. Ankete 18 yaş ve üzeri toplam 2,074 kişi katılıdı. Şirketten yapılan açıklama göre “kararsızlar/oy kullanmayacağım/cevap yok/adaya bağlı” yanıtları verenler orantısal olarak tüm partilere dağıtıldığı ifade edildi.

AK PARTİ BİRİNCİ, CHP İKİNCİ MHP İSE ÜÇÜNCÜ OLDU

Bu sonuçlara göre AK Parti yüzde 33.7 oy oranıyla birinci sırada, CHP ise yüzde 32.3 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı..

Ankette MHP yüzde 9.5 oy oranıyla üçüncü, İYİ Parti yüzde 8.1 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı. HDP/YSP ise yüzde 4.9 oy oranıyla beşinci parti oldu.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 6.5'i tercihi ise diğer partilere yönelik oldu.

Ankara son yerel seçim anketi! AK Parti birinci oldu! CHP ve MHP bakın kaçıncı sırada!

PARTİ PARTİ, ANKARA SON SEÇİM ANKET SONUCU

  1. ▪️AK Parti:%33.7
  2. ▪️CHP:%32.3
  3. ▪️MHP:%9.5
  4. ▪️İYİ Parti:%8.1
  5. ▪️HDP/YSP:%4.9
  6. ▪️Zafer Partisi:%2.2
  7. ▪️Yeniden Refah:%1.8
  8. ▪️TİP:%1.0
  9. ▪️Diğer Parti:%6.5

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