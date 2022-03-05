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Ankara Tavşanı ne demek, TDK'ya göre Ankara Tavşanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ankara Tavşanı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ankara Tavşanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ankara Tavşanı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ankara Tavşanı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ankara Tavşanı ne demek, TDK'ya göre Ankara Tavşanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ankara tavşanı ne demek? Ankara tavşanı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ankara tavşanı kelimesi. Peki Ankara tavşanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ankara tavşanı nedir, Ankara tavşanı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ANKARA TAVŞANI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ankara tavşanı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Ankara tavşanı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parlak, ince, ipeksi, uzun, beyaz renkli tüylü, özel olarak üretilen bir tür tavşan, angora tavşanı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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