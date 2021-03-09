Ankara Valiliği açıkladı! HES kodu şartı getirildi

Son dakika haberi... Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada berber, kahvehane ve internet kafelere de HES kodu şartı getirildiği belirtildi.

Şehirde terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerlerinin Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun; 01.12.2020 tarihli ve 20201285 sayılı kararı ve 03.03.2021 tarihli ve 2021-12 sayılı kararı ile getirilen açılış ve kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermeleri belirtilirken yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirildiği de ifade edildi.