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Ankara Valiliği duyurdu: Mesai saatleri değiştirildi

Son dakika haberi... Ankara'da koronavirüs salgını nedeniyle mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre kurumların mesai saatleri: 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde düzenlendi.

Ankara Valiliği duyurdu: Mesai saatleri değiştirildi

Son dakika haberi... Ankara'da koronavirüs salgını nedeniyle mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Buna  göre kurumların mesai saatleri: 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde düzenlendi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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