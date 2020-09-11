Ankara Valiliği duyurdu: Mesai saatleri değiştirildi

Son dakika haberi... Ankara'da koronavirüs salgını nedeniyle mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre kurumların mesai saatleri: 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde düzenlendi.

Ayrıntılar gelecek...