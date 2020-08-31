Ankara Valiliği duyurdu: O kişiler idari izinli sayılacak!

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında ilan edilen pandemi süresinde, salgının yayılması durumunun önüne geçme amacıyla kamu çalışanları için yeni önlemler alındığı duyuruldu. Bu kararlar dahilinde hamile ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin idari izinli sayılacağı, 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personellerin ise evden çalışabileceği belirtilirken valilikten gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Ankara İl sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirlendi. Bu kapsamda salgından etkilenmeleri daha muhtemel hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek. Düzenleme ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personeller, ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek."