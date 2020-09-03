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Ankara Valisi Şahin: Hava sıcaklıkları 8-12 derece yükselecek

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte sıcaklıkların 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu

Ankara Valisi Şahin: Hava sıcaklıkları 8-12 derece yükselecek

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabında yapığı paylaşımda Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 8-12 derece yükselmesinin beklendiği konusunda uyardı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece yükselmesinin beklendiğini aktaran Vali Şahin, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

Ankara Valisi Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece yükselmesi bekleniyor.

Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı lütfen dikkatli olalım."

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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