Ankara Valisi Şahin: Hava sıcaklıkları 8-12 derece yükselecek
Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte sıcaklıkların 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu
Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabında yapığı paylaşımda Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 8-12 derece yükselmesinin beklendiği konusunda uyardı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece yükselmesinin beklendiğini aktaran Vali Şahin, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ankara Valisi Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:
"Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece yükselmesi bekleniyor.
Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı lütfen dikkatli olalım."