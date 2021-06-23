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  3. Ankara yağışlara teslim oldu! Dereler taştı, hayvanlar sele kapıldı

Ankara yağışlara teslim oldu! Dereler taştı, hayvanlar sele kapıldı

Aşırı yağışlar Ankara'da hayatı felç ederken, sağanak nedeniyle sele kapılan 6 hayvan öldü. Taşkınlar meydana gelirken, tarım arazileri sular altında kaldı, 11 evi de su bastı.

Ankara'da sağanak yağışlara teslim oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle, dereler taştı, sokaklar göle döndü. Yenimahalle ilçesinde bulunan bir derede taşkın meydana geldi.

BAŞKENT'TEN KAHREDEN GÖRÜNTÜLER

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle tarım arazileri sular altında kalırken,11 evi su bastı. Öte yandan sel sularına kapılan  4 köpek ve 2 inek can verdi. Günlük yaşam olumsuz etkilenirken, hayvanlar suda çaresizce can vermesi üzüntü yarattı.

Ankara yağışlara teslim oldu! Dereler taştı, hayvanlar sele kapıldı

Yenimahalle ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi'nde yaşanan olayda dağdan inen dere yatağında taşkın meydana geldi. Vatandaş yağışlar karşısında çaresiz kalırken, menfezler taştı ve evler sular altında kaldı.  Bölgede bulunan bir çobanın dere yatağında otlattığı 2 ineği sele kapıldı. Sel sularının tahliyesi için Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan sel felaketi ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye tarafından açıklama yapılarak vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlardan tedbirli olmaları istenirken şu ifadelere yer verildi: "Bugün yaşanan ve yer yer 34 kilogramı bulan yağışlar sonrasında Büyükşehir Belediyemize kent genelinde 901 ihbar ve talep gelmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan afet sonucunda vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ihbarlarla tek tek ilgilenmekte olup 875 araç 1975 personel ile 901 noktanın tamamında çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ankara yağışlara teslim oldu! Dereler taştı, hayvanlar sele kapıldı

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