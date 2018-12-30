Ankara Yenimahalle'de zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı!
Ankara Yenimahalle'deseyir halindeki araç şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Takla atan aracı fark eden diğer bir şoförde yavaşlamasının ardından zincirleme kaza meydana geldi. 5 kişi yaralandı.
Takla atan otomobile çarpmamak için arkadan gelen araç yavaşlarken, bu sırada 2 farklı araç kazaya karıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.
Araçların hurdaya döndüğü kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; araçlar çekiciyle kaza mahallinden kaldırılırken, Şaşmaz Alt Geçidi'nde İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat süreyle ulaşıma kapandı.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.