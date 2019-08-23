Ankara'da 11 'Çocuk Koruma Evi' kapatılmıştı Bakanlık bu konuda harekete geçti!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı hizmet veren 11 çocuk koruma evi hizmetlerinin sonlandırılması üzerine açıklama yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak hizmet veren 11 “Çocuk Koruma Evi” hizmetlerinin Belediye tarafından sonlandırılmasının söz konusu olması üzerine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak burada kalan kırk yedi çocuk ve gencimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmalar tarafımızca yapılmaktadır.

Söz konusu evlerde kalan yirmi dört çocuk ve sekiz reşit gencimiz olmak üzere toplam otuziki kişinin sosyal incelemesi tamamlanmıştır. Çocuklarımızdan ikisi için bakım, biri için danışmanlık, ikisi için eğitim tedbiri alınması öngörülmekte olup, dört çocuğumuza da sosyo-ekonomik destek verilmesi planlanmaktadır.

Yedi çocuğumuzun aileleri Ankara dışında ikamet ettiği için söz konusu illere sosyal inceleme yapılması için gerekli bildirimde bulunulmuştur.

Çocuklarımızın durumlarıyla ilgili sosyal incelemeler tamamlanarak, gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır.