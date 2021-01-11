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Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Ankara'da 19.54 sıralarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 19.54 sıralarında Ankara'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin, yerin 4.8 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü


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