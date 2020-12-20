Ankara'da 9 katlı binada yangın paniği: Camlar patladı

Başkent Ankara'da Demetgül Mahallesi İvedik Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangın bir anda 5 katı birden sardı.

KONTROL ALTINA ALINDI

4. katın balkonundaki camların sıcaktan patlaması sonucu yükselen alevler kısa sürede üst katlara kadar çıktı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine kısa sürede gelmesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde hazır bulunan 112 sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri incelemelerini sürdürüyor.