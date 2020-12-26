Elektrik kesintisi 26 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ"Noel Baba"lı yılbaşı ziyareti, 18 kişinin canından etti!Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürü ile görüştü: 'Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz'Demet Akalın tuvaletini pis bırakan sanatçıya demediğini bırakmadı!Elektrik kesintisi 26 Aralık Cumartesi BEDAŞNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 26 Aralık Cumartesi 2020Ankara'da ailecek tefecilik yapan 8 kişi gözaltına alındı!Trafik cezalarıyla ilgili yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!27 Aralık Pazar su kesintisi | | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSUSavaşçı'ya Tamer Karadağlı'dan sonra bomba bir transfer daha yapıldı! Anıl Tetik Savaşçı'da!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ankara'da ailecek tefecilik yapan 8 kişi gözaltına alındı!

Ankara'da ailecek tefecilik yapan 8 kişi gözaltına alındı!

Ankara'da vatandaşlara faizle borç para verip ödeme yapmayanları da tehdit eden, baba ve 2 oğlunun yönettiği 8 kişilik çeteye düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Ankara'da ailecek tefecilik yapan 8 kişi gözaltına alındı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, vatandaşlara faiz karşılığı para veren ve daha sonra parayı tahsil etmek için mağdurları tehdit ettiği belirlenen suç örgütü üyeleri gözaltına alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, tefecilik yapan suç örgütü liderinin H.A. olduğu tespit edildi.

Ekiplerin derinlemesine yaptığı araştırmada, örgütün lideri H.A., çocukları Y.A. ve C.A. ile örgüt üyelerinin yasal zeminde iş yapıyor gibi görünmek için galeri ve kafe işlettiği tespit edildi. Öte yandan örgüt lideri ve çocuklarının lüks içinde yaşayarak 5 dönüm arazi üzerine kurulu villada oturdukları, ticari gelirleri olmadığı halde banka hesaplarında milyonlarca TL’lik para trafiği bulunduğu ve lüks bir yaşam sürdükleri öğrenildi.

3 RUHSATSIZ TABANCA  POMPALI TÜEK ELE GEÇİRİLDİ

Örgüt yöneticilerinin vatandaşlara faizle verdikleri para karşılığında imzalattıkları senetleri tahsil etmek için senet ile çekleri 3. şahıslar üzerinden icraya verdikleri, bu yöntemle kendi kimlik bilgilerini ön plana çıkarmadıkları, ödeme yapamayan mağdurları ise evlerine giderek tehdit ettikleri tespit edildi.

Yapılan çalışmaların ardından Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen’in talimatıyla düğmeye basan ekipler, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri H.A., çocukları Y.A. ve C.A. ile birlikte 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilere ait 2 oto galeri, kafe ve ikametlerde yapılan aramalarda, mağdurlara ait senet ve çek koçanları, 3 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.

Öte yandan, bazı şüphelilerin sahte basın kartı ve polis kimliğine benzetilen ’Polis Gazetesi’ muhabir kartı kullandıkları da görüldü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT