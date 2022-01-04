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  3. Ankara'da akıl almaz olay! Bahçesindeki saksıların içerisine köpek cesetleri doldurmuş!

Ankara'da akıl almaz olay! Bahçesindeki saksıların içerisine köpek cesetleri doldurmuş!

Ankara'da yaşayan Harika T. isimli kadının sır dolu bahçesi, hayvanseverleri harekete geçirdi. Üzeri taşlarla dolu saksıların içine gömülü olan köpekler ortaya çıkınca, kadın hakkında tutanak tutuldu.

Ankara'da akıl almaz olay! Bahçesindeki saksıların içerisine köpek cesetleri doldurmuş!

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan Yukarı Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanseverler Tuğba Zümbül ve Kübra Çıkma, evinde hayvan beslediği bilinen Harika T.'yi ziyaret ettiler. Girdikleri evde çok sayıda kedi ve köpeğin bakımsızlıktan hastalandığını hatta bazılarınınsa öldüğünü gören Zümbül ve Çıkma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ankara'da akıl almaz olay! Bahçesindeki saksıların içerisine köpek cesetleri doldurmuş!

SAKSI SAKSI KÖPEK CESEDİ

Ekipler, ihbar üzerine polis eşliğinde adrese gitti. Yapılan incelemelerde Harika T.'nin evinde çok sayıda bakımsızlıktan hasta olmuş ve ölmüş hayvanlara rastlanıldı. Eve ve bahçesine geniş çaplı arama yapılan kadının korkunç yüzü ortaya çıktı. 

Ankara'da akıl almaz olay! Bahçesindeki saksıların içerisine köpek cesetleri doldurmuş!

Evinde ölen hayvanların yarısını, bahçesinde bulunan saksıların dibine gömen kadın, polisi bile hayrete düşürdü. Üzerleri taşlarla kaplı saksıların dibinde onlarca köpek ve kedi cesedine rastlanıldı.  Evde bakımsız kalan yaklaşık 20 kedi ve köpeğe el konuldu.

Ankara'da akıl almaz olay! Bahçesindeki saksıların içerisine köpek cesetleri doldurmuş!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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