Ankara'da bankadan 4 milyon lira çalan görevli yakalandı

Ankara'da görevli olduğu banka nakil aracındaki 4 milyon 400 bin TL'yi alıp kaçtıktan bir gün sonra yakalanan güvenlik görevlisi Ayhan B., sorgulanmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis eşliğinde araçtan indirilen Ayhan B., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Şirket için yaptım şirket. Şirket ile ortak çalışıyorum. Genelde böyle işleri yapıyorlar, bana para vaat ettiler" dedi. Polislerin iki ayrı poşette taşıdığı 4 milyon 400 bin TL de emniyete götürüldü.

PARAYLA BİRLİKTE SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Öte yandan Ayhan B.'nin yakalanmasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Olaydan sonra Ayhan B.'nin izini süren polis, şüphelinin Etimesgut ilçesinde saklandığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen eve operasyon düzenleyerek Ayhan B.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada Ayhan B.'nin çaldığı 4 milyon 400 bin TL ele geçirildi. Ayhan B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.