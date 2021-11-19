Ankara'da bir polis memuru 18 günlük eşini başından vurmuş, intihar etti süsü vermişti! Savcılık harekete geçti!

Kan donduran olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri görevlisi olan Sevginur Aktaş, geçen yıl evinde silahla vurulmuş şekilde yaralı bulunmuştu. O dönem daha 18 günlük evli olan Aktaş, hastaneye kaldırılmış, polis eşi Müslüm Aktaş ise karısı için intihar ettiğini öne sürmüştü.

HASTANEDEN ÇIKTIĞINDA HER ŞEYİ ANLATTI

Şans eseri hayatta kalan Sevginur Aktaş, hastanede sona eren tedavisinin ardından polise ifade vermiş, "İntihar etmedim, kocam beni vurdu." demişti. Korkunç vahşet sonrası genç kadının beyninde hasar oluştu. Bu nedenle yürüme yetisini kaybeden ve görme problemi yaşayan kadın hastanede tamamlanan tedavisi ardından tekerlekli sandalye ile taburcu edildi.

Sevginur Aktaş'ın ifadesinin ardından polis memuru Müslüm Aktaş tutuklanmış, 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına devam edilmişti.

Aktaş, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmasına Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım gösterdi.

GÖRGÜ TANIĞI MAHKEMEDE BİR BİR ANLATTI

Olayın gerçekleştiği gün, apartmanda silah sesi duyduğunu söyleyen bina sakini M.A, koşar adımlarla yeni evli çiftin kapısını çaldığını, apartman sakinlerinin de kendisine eşlik ederek olayın ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını anlattı. M.A, kapıyı açan Müslüm Aktaş'ın, komşulara eşinin intihar ettiğini söylediğini, telaşlı ve panik halleriyle son derece profesyonel bir tavır sergilediğini de aktardı. İlk yardım sorumlusu olduğunu söyleyen M.A, içeri girerek yatak odasında yaralı olarak bulduğu Sevginur Aktaş'a müdahale ettiğini anlatırken, "Başının arkasından kan geliyordu. Nefesini kesmemesi için ağzındaki kanı aldım. Nefes alıyordu ama bilinci kapalıydı. Bir süre sonra gelen ambulansa kendisini taşıdık" ifadelerine yer verdi.

SAVCI 34 YIL HAPSİNİ İSTEDİ

Savcı, sanık Müslüm Aktaş'ın, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıl, 'kasten yaralamadan' ise 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını talep etti. Savcı, sanık Aktaş'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Müslüm Aktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.