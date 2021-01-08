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  3. Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi'ne destek veren 30 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi'ne destek veren 30 kişi gözaltına alındı

Ankara'da, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara destek vermek amacıyla bir araya gelen grubun "görevli memura mukavemet" suçunu işlediği gerekçesiyle 30 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi'ne destek veren 30 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere destek vermek amacıyla Güvenpark'ta bir araya toplanan gruba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapan polis memurları müdahale etti.

Göstericilerin 4 polis memuruna mukavemet etmesi sonucu, çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etti.

Polis ve göstericiler arasında çıkan arbedede 30 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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