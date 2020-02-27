Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katıldığı zirve 2 saat sürdü.
Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirmiştir. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilmiştir." denildi.
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