İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katıldığı zirve 2 saat sürdü.

Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirmiştir. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilmiştir." denildi. 

Ayrıntılar geliyor...




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT