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  3. Ankara'da direğe çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

Ankara'da direğe çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarpmasıyla birlikte alevlere teslim oldu. Kazada 1 can kaybı yaşanırken, 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Ankara'da direğe çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarında gerçekleşti. Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, Bodrum-Ankara seferini yaparken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Ankara'da direğe çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

OTOBÜS ALEV ALEV YANDI

Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev alırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Ankara'da direğe çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

Otobüste bulunan 22 kişiden 1'inin yaşamını yitirirken 3'ü ağır 20 kişinin de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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