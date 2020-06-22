Ankara'da eğitim uçağı Hürkuş düştü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Hürkuş isimli eğitim uçağının düştüğü belirtildi. Uçakta bulunan 2 pilotun paraşütle atlayarak uçaktan çıktığı öğrenildi. Olaya ilişkin TÜSAŞ'tan yapılan açıklamada pilotların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesinde düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi
Türk Havacılık Uzay Sanayinden (TUSAŞ) yapılan açıklamada, "Test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi, 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi." denildi.
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