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  3. Ankara'da eğitim uçağı Hürkuş düştü

Ankara'da eğitim uçağı Hürkuş düştü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Hürkuş isimli eğitim uçağının düştüğü belirtildi. Uçakta bulunan 2 pilotun paraşütle atlayarak uçaktan çıktığı öğrenildi. Olaya ilişkin TÜSAŞ'tan yapılan açıklamada pilotların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ankara'da eğitim uçağı Hürkuş düştü

Ankara'nın  Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesinde düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi

Türk Havacılık Uzay Sanayinden (TUSAŞ) yapılan açıklamada, "Test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi, 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

Ankara'da eğitim uçağı Hürkuş düştüAnkara'da eğitim uçağı Hürkuş düştüAnkara'da eğitim uçağı Hürkuş düştü

Tayfun Altuntaş
Editör


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