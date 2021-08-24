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  3. Ankara'da ezik şeftali kavgası! Esnaf ve vatandaşlar birbirine girdi! 4 yaralı, 13 gözaltı

Ankara'da ezik şeftali kavgası! Esnaf ve vatandaşlar birbirine girdi! 4 yaralı, 13 gözaltı

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki mahalle pazarında, esnaf ve müşteri arasında meyvenin ezik olduğu iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralanırken 13 kişi ise gözaltına alındı.

Ankara'da ezik şeftali kavgası! Esnaf ve vatandaşlar birbirine girdi! 4 yaralı, 13 gözaltı

Alınan bilgilere göre olay, dün saat 18.30 sıralarında Keçiören ilçesindeki Etlik Mahallesinde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre bir esnaftan şeftali alan satıcı, aldığı ürünlerin ezik olduğunu iddia ederek iade etmek istedi.

KÜFÜR ETTİ, KAVGA ÇIKTI

Ancak esnaf müşteriye küfür edince ortalık karıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce vatandaşlar müdahale etmek istedi. Olay üzerine çok sayıda  sayıda zabıta, polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi pazar alanına sevk edildi.

Ankara'da çürük şeftali kavgası! Esnaf ve vatandaşlar birbirine girdi! 4 yaralı, 13 gözaltı

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polis ekipleri, kendilerine patates atan pazar esnafını dağıtmak ve gerginliği yatıştırmak için havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken olayla ilgili 13 pazar esnafı da gözaltına alındı.

Ankara'da çürük şeftali kavgası! Esnaf ve vatandaşlar birbirine girdi! 4 yaralı, 13 gözaltı

Ankara'da çürük şeftali kavgası! Esnaf ve vatandaşlar birbirine girdi! 4 yaralı, 13 gözaltı

Tayfun Altuntaş
Editör
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