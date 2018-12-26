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  3. Ankara'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kazada yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda araç şarampole yuvarlandı. Aracın içinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanmadan dolayı kazalar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Kaza, öğle saatlerinde Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avdanlı mevkisinde kar yağışının yoğun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın içerisinde bulunan 3 kişi ise yaşamını yitirdi.

Ankara'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

 

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