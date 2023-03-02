Ankara'da fırsatçılar arttı! Depremin ardından kiralar yüzde 65 arttı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen, "asrın felaketinin" hemen ardından Ankara’da da fırsatçılara gün doğdu. Depremin ardından 11 ilden yoğun şekilde göç alan Ankara’da kiralık daire bulunması zorlaşırken, kiralık daire fiyatları yüzde 65 kadar zamlandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Ankara'da fırsatçılar arttı! Depremin ardından kiralar yüzde 65 arttı

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara en yoğun göç olan illerden birisi oldu. Yoğun göçle beraber konut arzında oluşan durum ise kira fiyatlarına yansıdı.

Ankara'da fırsatçılar arttı! Depremin ardından kiralar yüzde 65 arttı

FIRSATÇI EV SAHİPLERİ KİRALARI ARTIRDI

Yüzde 65’e varan kira artışlarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Fahiş kira artışlarıyla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili araştırmalarını yaparken, emlakçılar ise fahiş kira fiyatlarının temel sebebinin fırsatçı ev sahipleri olduğunu dile getirdi.

Pandemiden sonra konut stoklarındaki arz talep dengesinin bozulduğunu dile getiren Emlak Danışmanı Gürsel Şerife Güzelgün bu durumun yaşanan deprem felaketinin ardından daha bozulduğunu açıkladı.

Ankara'da fırsatçılar arttı! Depremin ardından kiralar yüzde 65 arttı

Güzelgün, “Bölgeler arasında farklılık göstermekle birlikte yüzde 35 ile yüzde 65’e varan bir kiralarda ve satış rakamlarında artış var. Genelde Mamak, Pursaklar, Sincan, Etimesgut, Çankaya o anlamda talep neredeyse yüzde 45’li-65’li boyutunda kaldı. Diğer bölgelerde yüzde 80-90’a varan talepler var" diye konuştu.

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