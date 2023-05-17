Ankara'da kuvvetli fırtınanın hızı 45km hızı buldu! Çatılar ve bir caminin minaresi uçtu

Ankara'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. 45km hıza ulaşan rüzgar bazı binaların çatılarını uçururken bir caminin ise minaresi yıkıldı.

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Ankara'da kuvvetli fırtınanın hızı 45km hızı buldu! Çatılar ve bir caminin minaresi uçtu

Ankara'da bugün öğleden sonra yaşanan rüzgar ve yağmur, olumsuz etkileriyle hayatı etkiledi. Rüzgarın saatteki hızı 45 kilometreye ulaşarak birçok ağacın devrilmesine ve çatıların uçmasına neden oldu.

Etimesgut ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısı tamamen uçtu ve çevredeki insanlar büyük bir korku yaşadı. Aynı ilçedeki merkez camisinin minaresi de fırtına sonucunda yıkıldı.

Minarenin parçalarının düştüğü bir kişi yaralandı ve hemen çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatı parçalarının düştüğü birçok araçta da hasar meydana geldi. Şehirde güçlü rüzgarın ardından yağmur başladı ve cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, yağmur ve rüzgarın olumsuz etkilerine karşı halkı uyardı. Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk ve Kalecik ilçelerinde yerel ve şiddetli sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlarının beklendiği belirtilerek, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

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