Ankara'da göçmen vurgunu! Bin 500 dolara Türk vatandaşlığı vaadiyle dolandırıldılar

Türkiye'de oturma, çalışma izni ve vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklu kişileri tuzağa düşüren suç örgütü yakayı ele verdi. Milyonluk vurgunun arkasından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde görevli özel güvenlik şefi çıktı.

DOLANDIRICILIK ORTAYA ÇIKTI

Türkiye’ye gelen Afgan ve Suriyeliler konusu tartışılırken, Ankara’da yürütülen bir soruşturmada göçmen ve sığınmacılar üzerinden yapılan vurgun ortaya çıkarıldı. Bir çetenin, Türk vatandaşlığına geçme, oturma ve çalışma izni ile ikamet süresini uzatma gibi işlemler için yabancılardan milyonlarca lira para aldığı belirlendi. Ülkelerindeki savaştan, açlıktan, yoksulluktan kaçan göçmen ve sığınmacıları dolandıran çete, 1 yıl boyunca adım adım takip edildi. Çetenin yabancı uyruklu kişileri nasıl tuzağa düşürdüğü ortaya çıkarıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde görevli özel güvenlik şefi Cenk Akpunar’ın yönlendirdiği çetenin içinde ise avukatlar, doçentler, bakanlık danışmanları, göç idaresi çalışanları ve eski belediye başkanlarının bulunduğu tespit edildi.

VATANDAŞLIK KARŞILIĞI OLARAK BİN 500 DOLAR ALDILAR

Çetenin birçok şehirde yüzlerce göçmen ve sığınmacıyı dolandırdığı belirlendi. Çete üyeleri, sığınmacıların güvenini sağladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerden bin 500 dolar alarak işlemleri başlattı. Çetenin, vatandaşlık almak isteyen yabancılara 100 bin dolarlık gayrimenkulün değerini ekspertiz aracılığıyla 250 bin dolara çıkarttıkları da öğrenildi.

MEZARLIK VE METRUK BİNALAR ADRES OLARAK GÖSTERİLMİŞ

Ayrıca, mezarlık ve metruk binaları adres olarak göstererek, yüzlerce göçmen ve sığınmacıya oturma ikamet izni aldıkları kaydedildi. Cenk Akpunar’ın da aralarında bulunduğu çetenin 11 üyesi tutuklandı. Bazı çete üyeleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, bazılarına ev hapsi verildi.