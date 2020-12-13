Ankara'da göçük altında kalan iki işçi öldü
Ankara'nın Söğütözü mevkiinde bir inşaatın alt yapı çalışmasını yaptıkları sırada göçük altında kalan iki işçinin cansız bedeni çıkartıldı.
Ankara'da Söğütözü mevkiinde bir inşaatın alt yapı çalışmalarını yapan iki işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
Bölgeye giden kurtarma ekipleri 58 yaşındaki Ahmet Tokgöz'ün cansız bedenini çıkarırken, 48 yaşıondaki Mehmet Vurgun adlı işçiye ulaşmak için yapılan çalışmalar tamamlandı.
Ekipler, Mehmet Vurgun'un da cansız bedenini göçük altından çıkardı.