Ankara'da hayvan vahşeti! Damar yolu açılmış ve poşetlere konulmuş şekilde bulundular

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık; İmrahor Vadisi'nde yaşayan sokak hayvanlarını beslemeye gitti. Yol kenarında bir köpek ölüsü fark eden Açık, aracından ekibiyle birlikte indi. Çevreyi inceledikleri sırada İmrahor Deresi yatağına poşetlere konularak atılan ölü köpekleri gören Açık, durumu bildirdi.

Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık'ın haber vermesi üzerine Doğa Koruma Polisleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayvanların bulunduğu alana geldi. Ekipler poşetleri inceledikleri zaman 30 köpeğin patilerinde intraket (damar içi borucuk) bulunmuş şekilde buldu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken hayvanseverler ise duruma tepki gösterdi.

Her gün bölgede besleme yaptıklarını belirten Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Akşam 18.00 sıralarında buraları besleme için sürekli kullandığımız bir güzergâh günlük buradan geçiyoruz. Ancak bugün yol üzerinde bir tane köpek cesedi bulduk. Araçtan indiğimiz de baktık ki dere yatağında poşetler içerisinde atılmış onlarcasını fark ettik. Bunun üzerine poşetleri içerisinde yavru köpek ölü şekilde gördük. Üzerlerinde damar yolu açık bandajlı bir şekilde atılmışlar buraya kim yada kimler tarafından atıldı bilmiyoruz ama bunun çözümü bunlar değil. Köpeklerin tıbbi atıklarla imha edilmesi gerekiyor. Çünkü burada çevrede yaşayan yüzlerce sokak hayvanı var ve hastalığın yayılması çoğalması için bir oluşum diyebiliriz buna. Köpekleri bugün fark ettim. Ama cesetler çok çürümüş. Poşetler içerisinde terlemiş olabilir. Şuanda ölen köpek sayımız 30'u geçmiş durumda. Ekipler şuanda araştırma yapıyor. Daha da çok artacağınızı düşünüyoruz. Çünkü tam olarak araziye bakılamadı. Maalesef hava karanlık. Yarın bakılacak"