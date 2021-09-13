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  3. Ankara'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü!

Ankara'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü!

Ankara'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek servis midibüsüyle çarpıştı. Korkunç kazada otomobilde olan 5 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü!

Ankara'da gerçekleşen kaza, dün saat 18.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi, 1544 Caddesinde gerçekleşti.

Emirhan A. yönetimindeki 06 HMB 16 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan araç, 06 C 0019 plakalı servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Ankara'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü!

3'Ü OLAY ANINDA, 2'Sİ HASTANEDE 5 KİŞİ ÖLDÜ


Olay yerinde bulunanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ebubekir D., Emirhan A. ve Baran B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde sıkışan yaralılar Buğra Ö. ve Eren A. ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılıp, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Buğra Ö. ve Eren A. da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

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