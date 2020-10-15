DEAŞ’ın sözde Türkiye emirinin fedaisi Barış Coşkun yakalandı!Mansur Ark kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Eşi kim?112'yi arayarak yardım isteyen kadın, sevgilisi tarafından öldürüldüİlyas Salman'ın 45 yıllık eşi Gülser Salman ortaya çıktıFenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Onur Ünlü'nün ihanet gecesi! Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı?Son dakika | Enis Berberoğlu bir üst mahkemeye başvurduAnkara'da iş kazası: Su kanalı kazısındaki göçükte 1 ölü, 1 yaralıKhabib Nurmagomedov - Justin Gaethje maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Uzman isim, hayatın normale dönüşü için 2021 yılı yazını işaret etti
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ankara'da iş kazası: Su kanalı kazısındaki göçükte 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da iş kazası: Su kanalı kazısındaki göçükte 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, mahalle sakinlerinin evlerine su ulaştırmak amacıyla yapılan su kazısında oluşan göçüğün altında kalan 71 yaşındaki Ahmet Ünlütürk hayatını kaybederken 53 yaşındaki İsa Şanlıtürk ise yaralandı.

Ankara'da iş kazası: Su kanalı kazısındaki göçükte 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde su kanalı kazısı sırasında oluşan göçüğün altında kalan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Yaylak Mahallesi sakinlerine içme suyu götürmek için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanalda su borusu bağlantıları yapan Ahmet Ünlütürk (71) ile İsa Şanlıtürk (53), toprak altında kaldı.

Olayı gören Mahalle Muhtarı Fatih Teber ve mahalle sakinleri kanalda kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Çevredekilerin ihbarıyla da bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekibi, Ünlütürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Göçükten çıkarılan Şanlıtürk, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ünlütürk'ün cenazesi, morga götürüldü.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT