Ankara'da iş kazası: Su kanalı kazısındaki göçükte 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, mahalle sakinlerinin evlerine su ulaştırmak amacıyla yapılan su kazısında oluşan göçüğün altında kalan 71 yaşındaki Ahmet Ünlütürk hayatını kaybederken 53 yaşındaki İsa Şanlıtürk ise yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde su kanalı kazısı sırasında oluşan göçüğün altında kalan iki kişiden biri hayatını kaybetti.
Yaylak Mahallesi sakinlerine içme suyu götürmek için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanalda su borusu bağlantıları yapan Ahmet Ünlütürk (71) ile İsa Şanlıtürk (53), toprak altında kaldı.
Olayı gören Mahalle Muhtarı Fatih Teber ve mahalle sakinleri kanalda kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.
Çevredekilerin ihbarıyla da bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekibi, Ünlütürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Göçükten çıkarılan Şanlıtürk, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ünlütürk'ün cenazesi, morga götürüldü.