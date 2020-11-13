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  3. Ankara'da Karabağ zirvesi! MSB 'den flaş açıklama

Ankara'da Karabağ zirvesi! MSB 'den flaş açıklama

MSB'den yapılan açıklamada "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlip başta olmak üzere Suriye’deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığı’ndaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir." denildi.

Ankara'da Karabağ zirvesi! MSB 'den flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türk ve Rus heyetleri arasındaki Karabağ görüşmesi ile ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlip başta olmak üzere Suriye’deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığı’ndaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir." denildi.

BAKAN AKAR AÇIKLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan geniş katılımlı bir heyetin bugün Ankara'ya geleceğini ve Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.

Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar kapsamında Rusya'dan 20 kişilik heyet bugün Ankara'ya geldi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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