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Ankara'da kaza: 3 kardeşi ölüm bile ayıramadı

Ankara'da Çubuk Bayındır Barajı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak takla attı. Aracın hurdaya döndüğü kazada, içeride bulunan 3 kardeşin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ankara'da kaza: 3 kardeşi ölüm bile ayıramadı

Ankara'da Osman (24), Muhammet Raşit (18) ve Atilla Bostancı (17) kardeşler, içinde bulundukları otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu öldü. 3 kardeşten geriye, babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu'nda Çubuk Bayındır Barajı mevkiinde meydana geldi. Çubuk yönüne giden Osman Bostancı yönetimindeki 06 DM 0640 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla attı.

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Araç hurdaya dönerken, Muhammet Raşit ve Atilla Bostancı kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ağabeyleri Osman ve kuzenleri Abdulbaki Bostancı da ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Osman Bostancı da doktorların müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Abdulbaki Bostancı'nın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Bostancı kardeşlerin cenazeleri, bugün mezarlıkta yan yana toprağa verildi. 3 kardeşten geriye, bir süre önce babaları Ömer Bostancı ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.

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Berna Akkaya
Editör


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