Ankara’da kirli provokasyon sürüyor

Yerel seçimlere saatler kala Ankara'da yeni bir provokasyon sahneye konuldu. Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a önce sahte afişler ardından duvarlara yazılan “Her Biji Mansur” ve “Devrim Ankara’dan başlayacak” gibi sloganlarla yüklenenler, şimdi de sahte para üretip Yavaş aleyhine yazılar yazdı.

Banknot benzeri broşürleri alan vatandaşlar, Üzerinde Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarını gördü. Fotoğrafların üzerinde ise ‘Mansur Çek Senet Tahsilat: Evrakta sahtecilik, yargı içinde çete, tehdit ve şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, kaçak işçi çalıştırma, görevi kötüye kullanma ve vergi kaçırma’ yazıları dikkat çekti. Bazı broşürlerde ise “Hak yerini bulacak: Sözde CHP, gerçekte CHP, İYİ Parti, HDP” yazıları yer aldı. Vatandaşlar bu broşürleri ‘seçmene hakaret olarak’ yorumladı.