Ankara’da komşular arasında kavgada kan aktı! Pompalı tüfekle dehşet saçtı! 2 ölü 2 yaralı var

Ankara'da daha önce husumetli olan komşular arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde bir binadaki komşular arasında silahlı kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet olan bina yöneticisi S.T. isimli kadın ile apartman sakini olduğu öğrenilen H.A. arasında, asansör tamiri sırasında çıkan gürültüden dolayı tartışma çıktı.

POMPALI SİLAHLA DEHŞET SAÇTI

Tartışmaya daha sonra aynı apartmanda yaşayan Uğur Ş., Mehmet Ali Ş. ve S.Ş. ailesi de dahil oldu. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle H.A., evinden getirdiği pompalı tüfekle önce baba Uğur Ş.'yi ve oğlu Mehmet Ali Ş.'yi apartmanın içerisinde, anne S.Ş. ve apartman yöneticisi olan S.T.'yi ise apartmanın dışında pompalı tüfekle vurdu.

2 ÖLÜ 2 YARALI

Baba Uğur Ş. ve oğlu Mehmet Ali Ş. olay yerinde hayatını kaybederken, anne S.Ş. ve apartman yöneticisi S.T. ise yaralandı. S.Ş.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralı kadınlar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, şüpheli H.A. kısa sürede polis ekipleri tarafından elindeki silahla beraber yakalandı.

Olayın ardından mahalle sakinleri ve polis ekipleri arasında da tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yatıştırıldı.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRI

Vatandaşlardan bazıları görevini yapmak için olay yerine gelen basın mensuplarına saldırdı. Gazetecilere sesini yükselten fiziki saldırıda bulunmak isteyen kişilere polis ekipleri müdahale etti. Korkunç olayda zaman zaman vatandaşların kendi aralarında da tansiyon yükseldi. Geniş güvenlik önleminin alındığı olay yerinde polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlikler bastırıldı.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Baba ile oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Ölen kişilerin feryat eden akrabalarını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

"DAHA ÖNCE TARTIŞTIKLARINI DUYMUŞTUM"

Olayın tanıklarından Fadime Karaçay, "Hepsini tanıyorduk. Komşularımızdı. Tartışma çıkmış, saldırgan da silahla vurmuş. Daha önce tartıştıklarını duymuştum. Ölen adamın eşi, "üst komşumuzla aramız iyi değil" demişti. Gürültüden kaynaklı ufak tefek tartışmalar yaşamışlar. İki tane cana kıydılar" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Adnan Gedikoğlu ise, "Adamın elinde tüfek vardı. Yerde bir kadın yatıyordu. Polis ekipleri geldi, saldırganı yakalayıp götürdüler. Ardından kalabalık oluşmaya başladı" dedi.