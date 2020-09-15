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  3. Ankara'da kontrolden çıkan belediye otobüsü devrildi

Ankara'da kontrolden çıkan belediye otobüsü devrildi

Ankara'da, Gölbaşı ilçesinde İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarında meydana geldi. Kontrolden çıkan belediye otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da kontrolden çıkan belediye otobüsü devrildi

Ankara'da, kontrolden çıkan belediye otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesinde İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarında meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait İncek-Kızılay hattında çalışan Emrah Tepeli (34) yönetimindeki 06 BZ 4805 plakalı EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, ağaca çarparak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Tepeli ile birlikte otobüste bulunan 10 yolcudan Fatih Çıtak, Aleyna Köroğlu, Salime Şahinyüz ve Hatice Karabacak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, otobüsün ön camını kırarak yaralıları çıkardı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da kontrolden çıkan belediye otobüsü devrildi



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