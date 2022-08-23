Ankara'da korku filmi gibi olay! 3 yaşındaki çocuğuna uyuşturucu verdi, çocuk istemeyince piknik tüpüyle kafasına defalarca vurarak öldürdü!

Ankara'da O.G isimli baba, 3 yaşındaki oğlu Kadir'e uyuşturucu içiremediği için piknik tüpüyle dövdü, Oğluna işkence eden cani adam, talihsiz çocuğu öldürdü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ankara'da korku filmi gibi olay! 3 yaşındaki çocuğuna uyuşturucu verdi, çocuk istemeyince piknik tüpüyle kafasına defalarca vurarak öldürdü!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde O.G isimli şahıs hapisten çıkmasının ardından ailesinin yanına gitti. Evde 3 yaşında oğlu bulunan O.G yanında getirdiği uyuşturucu maddeyi küçük oğluna denetmek istedi. Huysuzlanan çocuk babasını reddedince işkenceye uğradı. Oğlunu döverek ve piknik tüpüyle kafasına vurarak öldüren O.G gözaltına alınarak tutuklandı. Burada yapılan işlemler sonrası mahkeme karşısına çıkan O.G, korkunç detayları bir bir anlattı.

Ankara'da korku filmi gibi olay! 3 yaşındaki çocuğuna uyuşturucu verdi, çocuk istemeyince piknik tüpüyle kafasına defalarca vurarak öldürdü!

SOĞUK SUYLA YIKADI

28 yaşındaki O.G, 3 yaşındaki oğluna türlü işkenceler yaptı, talihsiz çocuk hayatta kalamadı. Oğlunu öldüresiye döven baba, daha sonra üzerine soğuk su tuttu. Baba O.G ise yeniden tutuklandı. O.G'nin 'kasten öldürme' ve diğer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi.

Ankara'da korku filmi gibi olay! 3 yaşındaki çocuğuna uyuşturucu verdi, çocuk istemeyince piknik tüpüyle kafasına defalarca vurarak öldürdü!

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