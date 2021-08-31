Ankara'da korkunç katliam! Eski eşini, onun kocasını ve kendi kızını kurşuna dizdikten sonra intihar etti!

Salih Ö. boşandığı eşi Ebru Y. ile kadının yeni eşi Mustafa D.'yi ve kendi kızları olan İkra Ö.'yü bir sitenin bahçesinde tabancayla kurşuna dizdi. Olayın ardından Ebru Y. ve kendini başından vurarak intihar eden saldırgan Salih Ö.hayatını kaybetti. Cinayete kurban giden Ebru Y.'nin yakınları ise kan donduran olay anını anlattı.

2 ÖLÜ 2 YARALI

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Akşam saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda Ebru Y., Salih Ö.'den sonra evlendiği eşi Mustafa D. ve İsra Ö. akşam gezintisine çıktıkları esnada eski eş Salih Ö. ile karşılaştılar. O anlarda cinnet geçiren adam belinden çıkardığı silah ile önce Mustafa D.'ye daha sonra eski eşi ve öz kızı olan İsra Ö.'ye kurşun yağdırmaya başladı.

Olayın ardından Salih Ö. saldırıyı gerçekleştirdiği tabanca ile kendisini başından vurarak intihar etti. Bölgede olayı duyan sakinlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ebru Y.'nin vücuduna 8 kurşun isabet edilmişti. Talihsiz kadın ve kendini başından vurarak intihar eden cani eski eş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yasa boğulan Ebru Y.'nin yakınları ise yaşanan vahşeti anlarını anlattı.

"ESKİ EŞİNE 8 EL ATEŞ ETMİŞ"

Cinayet kurbanı Ebru Y.'nin dayısı olan Erkoç Karaman, Ebru Y. ile Salih Ö.'nün 6 ay önce boşandığını ve Salih Ö. 'nün sürekli eski eşini rahatsız edip barışmak istediğini söylediğini belirterek, "Salih Ebru'nun eşiydi. Ayrılalı 5 - 6 ay olmuştu. Eşi sürekli sevdiğini söyleyip beraber olmak istiyordu. O da kabul etmedi ayrılmak istiyordu. Olay böyle ilerledi. En sonunda dün akşam geliyor, bekliyor. Onlar dışarıya çıkarken önce diğer şahsı vuruyor. Bunlar ayrılalı normal şartlar 5-6 ay oluyor. Yeni biriyle evlenmiş iki, üç gün önce. Eski eşi de onları birlikte görünce gelmiş önce ona sıkmış, ondan sonra da eski eşine 8 el ateş etmiş. Çocuğunu yaralanmış. En sonda kendi kafasına sıkmış. Kendi de eşi de vefat etti. Ayrıldıktan sonra aralarında daha önce husumet olmamıştı. Bir ara birleşme aşamasına geldiler. Sonra olmadı. Eşi ısrar ediyordu sürekli barışmak için. Biz böyle bir şey olacağına hiç beklemiyorduk. Evin kapısına kadar geliyor. Tam taksiye binecekleri anda silahı çekip vuruyor. Bizim 20 yıllık eniştemizdi aynı köydendik" ifadelerini kullandı.