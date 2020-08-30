Zap bölgesine hava harekâtı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiBakan Selçuk'tan İstiklal Marşı çağrısı!Sivas'ta korkutan tablo: Riski düşük tek yer mezarlık20.30 HADİ ipucu cevabı nedir? 30 Ağustos HADİ joker kodu nedir?LaLiga; "Messi serbest kalma bedelini (700 milyon avro) ödemekle yükümlüdürÜnlü oyuncu ölümünün ardından Twitter’da rekor kırdı!Erzurumspor'da iki futbolcu koronavirüs'e yakalandıIğdır'da serinlemek için Aras Nehri'ne giren 2 gencin cesedi bulunduAnkara'da korkutan orman yangınıAdana'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ankara'da korkutan orman yangını

Ankara'da korkutan orman yangını

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ankara'da korkutan orman yangını

Yangın, saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ve Belenören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ankara'da korkutan orman yangını

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için mahalle sakinleri de ekiplere destek verdi. Bölgede yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar devam ediyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT