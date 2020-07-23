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  3. Ankara'da motosiklet kazası! Sürücü metrelerce savruldu

Ankara'da motosiklet kazası! Sürücü metrelerce savruldu

Ankara'da bir motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü kurtarılamazken otomobil sürücüsü ve motosiklette bulunan bir kişi yaralandı.

Ankara'da motosiklet kazası! Sürücü metrelerce savruldu

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir  motosikletle otomobilin cadde de çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.


Ankara’nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde 93’üncü Cadde Kavşağı üzerinde meydana gelen kaza da Ahi Mesut Bulvarı üzerinde Mehmet Buğra Y. yönetimindeki 16 UG 282 motosikletle, Satılmış.Ü. kontrolündeki 37 KH 416 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken, motosiklet sürücüsü ve Süleyman Emre Y. savruldu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ankara'da motosiklet kazası! Sürücü metrelerce savruldu

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri motosiklet sürücüsü Mehmet Buğra Y.’nin nabzının yavaş olduğunu belirlerken dakikalarca kalp masajı yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Buğra Y. hayatını kaybettiği, yaralanan Süleyman Emre. Y ve Satılmış.Ü.’nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da motosiklet kazası! Sürücü metrelerce savrulduAnkara'da motosiklet kazası! Sürücü metrelerce savruldu

Okan Gül
Video Editörü


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