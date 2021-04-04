Ankara'da okullar tekrar kapandı mı son dakika? Ankara'da yarın yüz yüze eğitim var mı 5 Nisan 2021? Ankara'da okullar tekrar kapandı mı son dakika? Ankara'da yarın yüz yüze eğitim var mı 5 Nisan 2021? Türkiye genelinde 40 bini aşan koronavirüs vakaları nedeniyle iller bazında yeni yüz yüze eğitim kararları alındı. Buna göre Ankara genelinde yeniden uzaktan eğitime geçildi. İşte detaylar...

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Kontrollü normalleşme ile birlikte kademeli açılan okullar yeniden birer birer kapatılıyor. Ankara'da koronavirüs vakalarında artış görülmesi nedeniyle uzaktan eğitim kararı verildi. ANKARA'DA OKULLAR TEKRAR KAPANDI MI SON DAKİKA? Gelen son dakika bilgisine göre Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı. ANKARA'DA YARIN YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR MI 5 NİSAN 2021? Ankara'da 5 Nisan itibariyle 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçecek. GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI Orta riskli (sarı) iller: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak Yüksek riskli (turuncu) iller: Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa Çok yüksek riskli (kırmızı) iller: Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta. Bölge Gündem uzaktan eğitimyüz yüze eğitim