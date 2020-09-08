İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Ülke genelinde maske takmak zorunlu olduKafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Kafe ve restoranlarda müzik yasak mı?Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek?Finansbank'a "Toplumsal Değer" ödülüTarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltıSoylu duyurdu: Kafe ve restoranlarda müzik yayını yasaklandıDavid ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandı!Japonya’da iktidar partisinin liderlik yarışı başladıMalatya Pütürge'de 4,6 şiddetinde depremDiyanet, Heybeli adadaki arazi tartışmalarına son noktayı koydu
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ankara'da operasyon: Rüşvet aldıkları tespit edilen 37 kişi gözaltına alındı

Ankara'da operasyon: Rüşvet aldıkları tespit edilen 37 kişi gözaltına alındı

ANKARA Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan ihalelere fesat karıştığı iddiası üzerine yapılan operasyonda 49 kişi hakkında işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında 37 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da operasyon: Rüşvet aldıkları tespit edilen 37 kişi gözaltına alındı

ANKARA Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri iddiasıyla 19'u bu kurumda çalışan toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 37'si gözaltına alındı.

19 KİŞİ AYNI KURUMDAN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca gerçekleştirilen ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin edildiği şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takip, iletişimin dinlenmesi ve bilirkişi incelemeleri sonucunda kuvvetli suç delillerine ulaşıldı. Bunun üzerine 19'u bu kurumda çalışan, 28'i rüşvet vererek menfaat temin ettiği iddia edilen toplam 47 kişi hakkında, "ihaleye fesat karıştırma', "edimin ifasına fesat karıştırma', "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda şimdiye kadar şüphelilerden 37'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT