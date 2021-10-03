Ankara'da otomobil alev aldı! Sürücü olay yerinde can verdi!

Son dakika! MHP'lileri taşıyan yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!

Çocukların kavgasına aileler de karıştı! Pompalı tüfekle ateş açtı! 1 kişi yaşamını yitirdi

3 Ekim 2021 Pazar Bugün hava nasıl olacak? Aman dikkat! Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı...

Macron bu defa haddini aştı! Türkleri dezenformasyon ve propaganda yapmakla suçladı!