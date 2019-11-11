Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Son dakika gelen bilgilere göre; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosunun 4 aylık çalışması sonucunda devam ettirilen "Prizma" operasyonu çerçevesinde 150 polisin katılımıyla devremülk dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

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