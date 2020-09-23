Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırmışlardı! 2 kişi gözaltına alındı

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına saldırı girişimi olayında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Bu doğrultuda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri süren zanlıların, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

BAKAN KOCA, SAĞLIKÇILARI ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırı girişimine maruz kalan Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yaptığı ziyaretin görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız ziyarette, dün gerçekleşen ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet konusunda tüm duyarlıkları harekete geçiren olayı, yaşayanların tanıklığı ve kamera kayıtlarıyla değerlendirdik. Mesaj net. Fedakarlık, ruhumuzda. Güvenlik, kırmızı çizgimizdir"

NE OLMUŞTU?

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak yaralanan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşler, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı hayatını kaybetti. Fırat Ö. ise tedaviye alındı. Fırat Ö. ve Ahmet Ö'yü görmek isteyen yakınları ile hastane çalışanları arasında tartışma çıktı. İki kardeşin yakınları, sağlık çalışanlarına fiziki müdahalede bulanmaya kalktı. Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak saldırı girişimine direndi. Bu sırada güvenlik görevlileri yaralıların yakınlarını dışarıya çıkardı.

BAKAN KOCA: HİÇBİR SAĞLIK ÇALIŞANIMIZ ZARAR GÖRMEMİŞTİR

Bakan Koca olaya ilişkin yaptığı yeni açıklamada," Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Şiddet olayları, nadir rastlanan olay değil, artık, her an muhtemel olaylar haline gelmeye başlamıştır. Sağlık çalışanına yönelik şiddet, en başta, uygarlığın temel ilkesi olan insana saygı ilkesine aykırıdır. İnsana saygı, insanca davranışlar içinde en insanca olanıdır. Şiddet olaylarının, sağlık hizmetlerinin kalitesini kaçınılmaz biçimde düşüreceğini ise kabul etmek zorundayız. Bu yaralayıcı, tedirginlik uyandıran şiddet gerçeğini, toplum-devlet birlikteliğinde rehabilite etmek görevimizdir." dedi.

Açıklamasının devamında; "Ateşli silah yaralanması ile hastanemizin Acil Servisine aynı anda başvuran iki hastadan ağır yaralı A.Ö. canlandırma ünitesine alınmış ve fakat 1 saatten fazla süren müdahaleye rağmen maalesef kaybedilmiştir. Acil Servis Sorumlu Hekimi, hastanın babasına üzücü bilgiyi vermiş; bunun üzerine, hasta yakınları, vefat etmiş olan hastalarını görmek için içeri girmek istemiştir. Kalabalık grubun canlandırma odasına, şartları zorlayarak girmek istemesi üzerine; görevli sağlık çalışanları, örneği çok görülen şiddet olaylarından bir yenisinin yaşanacağı endişesi ile kapıyı kapalı tutmaya ve hasta yakınlarını engellemeye çalışmıştır." ifadelerini kullanan Bakan Koca, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı sürekli şiddeti dile getirdi.

Bakanlık olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerekli her zeminde çabalarının kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bakan Koca, "Çalışma arkadaşlarımıza destek vermeyi hep öncelik kabul edeceğiz. Tıpkı tıbbın hastaya karşı davranışımız için geliştirdiği meslek ahlakı gibi, sağlık çalışanına karşı davranış için de bir kültür oluşturulmasına ise toplumun duyarlı kesimleri, birlikte ön ayak olmak zorundayız. Hem yasayı hem ahlakı güçlü tutmalıyız. Toplumumuzdan isteğim şudur: Dünyanın en fedakâr sağlık çalışanları olduklarını bu salgın döneminde bir kez daha ispatlayan evlatlarınıza, dünyanın örnek alacağı sevgi ve saygıyı gösterelim. Sağlık çalışanlarımıza saygıyı bir insanlık kalitesi olarak görelim. İyi gün dostu her zaman bulunur. Kötü gün dostlarımız sağlık çalışanlarımızdır." ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

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