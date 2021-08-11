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  3. Ankara'da sığınmacılar ve mahalleli arasında bıçaklar çekildi ! 2 yaralı!

Ankara'da sığınmacılar ve mahalleli arasında bıçaklar çekildi ! 2 yaralı!

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir parkta mahalleli ile yabancı uyruklu olduğu tespit edilen vatandaşlar arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 Türk vatandaşı bıçakla yaralandı. Olayın ardından ise yaklaşık 100 kişilik bir grup, yabancı uyruklulara ait araçlara ve iş yerlerine saldırdı.

Ankara'da sığınmacılar ve mahalleli arasında bıçaklar çekildi ! 2 yaralı!

Olay dün akşam Altındağ ilçesinin Battalgazi Mahallesinde bulunan bir mahallede gerçekleşti. Çıkan olayın sebebi bilinmezken ufak tartışmayla başlayan olay kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu Y.A., Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Güler'i bıçakla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. 

Çevredeki insanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın'ın durumunun kritik olduğu belirtilirken, Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga'da 2 genci yaralayan yabancı uyruklu şahsı yakalamaya koyulan polis güçleri, şüpheli Y.A 'yı kısa sürede yakaladı.

Ankara'da sığınmacılar ve mahalleli arasında bıçaklar çekildi ! 2 yaralı!

MAHALLELİ ÖFKELENDİ 

Yaşanan kavganın ardından mahalle sakinleri, olayın gerçekleştiği parkta toplanarak tepki gösterdi. Yaklaşık 100 kişilik grup, yabancılara ait iş yerleri ve araçlara zarar verdi. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı güçlükle yatıştırdı. Olay yerine gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla mahalleliyle görüşerek, evlerine dönmelerine ikna etti. 

Olay hakkında soruşturma ise devam ediyor. 

Ankara'da sığınmacılar ve mahalleli arasında bıçaklar çekildi ! 2 yaralı!

 

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